Özel gereksinimli bireylerin sanatsal yeteneklerini sergileyeceği 10. Engelsiz Sanat Gecesi, yarın akşam saat 19.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) Büyük Salon’da gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki özel eğitim okullarının katılımıyla düzenlenecek etkinlikte katılımcılar; dans, müzik ve enstrüman dinletilerinin yanı sıra çeşitli sanatsal performanslarını bireysel ve grup hâlinde sahneleyecek.

Bu yıl "Her yıldızın bir hikâyesi vardır" temasıyla izleyiciyle buluşacak organizasyon, özel gereksinimli bireylerin kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerini ve yaratıcılıklarını görünür kılmayı hedefliyor. 10 yıldır kesintisiz düzenlenen gece, sanatın birleştirici gücüyle toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sağlıyor.