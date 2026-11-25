Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için ortak mücadele çağrısında bulundu.

Kadına yönelik şiddetin en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve kalıcı barışın önünde ciddi bir engel oluşturduğu vurgulandı.

Şiddetin kültürel ve sosyoekonomik farklılıkları aşarak hem kamusal hem de özel alanda kadınları ve kız çocuklarını etkilediği belirtilerek, “Fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ya da dijital olsun, kadına yönelik şiddetin toplumlarımızda yeri olmamalıdır” denildi.

“Hiçbir kadın şiddet korkusuyla yaşamamalı”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kolektif ve sürdürülebilir çaba gerektiren ortak bir sorumluluk olduğuna işaret edilen açıklamada, her kesimden kadınların ve kız çocuklarının güvenliği, onuru ve temel haklarının öncelikli olması gerektiği kaydedildi.

“Hiçbir kadın şiddet korkusuyla yaşamamalı, şiddete maruz kalan hiç kimse koruma ve destekten ya da adalete erişim hakkından mahrum bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kıbrıs genelindeki mevcut verilerin de kaygı verici bir tablo ortaya koyduğu belirtildi.

Her iki taraftaki güncel verilerin, farklı kesimlerden kadınların maruz kaldığı şiddetin sürdüğünü ve ciddi boyutlara ulaştığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, raporlama ve yöntem farklılıklarının doğrudan karşılaştırmayı sınırladığı ancak mevcut tablonun daha güçlü önleme, koruma ve destek mekanizmalarına duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğu vurgulandı.

“Dayanışma ifadelerinin ötesine geçilmeli”

Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesinin yalnızca dayanışma açıklamalarıyla mümkün olmayacağına dikkat çekilen açıklamada, “Kökleşmiş ataerkil yapılar ve ayrımcı toplumsal normlarla mücadele etmek üzere somut adımlar atılması” gerektiği belirtildi.

Komite, ilgili tüm kurum ve paydaşlara önleme ve erken müdahale mekanizmalarını güçlendirme çağrısı yaparak, şiddete maruz kalan kişileri merkeze alan ve gizlilik ilkesini gözeten hizmetlere erişimin sağlanmasını istedi.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiğine de işaret edilen açıklamada, “Şiddetin devam etmesine zemin hazırlayan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, zararlı tutumlar ve kalıp yargılarla mücadele edilmeli” denildi.

“Ada genelinde ortak veri tabanı oluşturulmalı”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede iki toplumlu işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bu kapsamda ada genelinde kadına yönelik şiddete ilişkin veri toplama süreçlerinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasına yönelik ortak bir girişim başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası düzeyde kabul gören göstergelerin ve karşılaştırılabilir yöntemlerin benimsenmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Ortak bir veri tabanı, bu sorunla mücadelede daha etkili politikaların geliştirilmesi ve eşgüdümlü adımların atılması için zemin sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Sivil toplum örgütleri, kadın hakları savunucuları ve sahada görev yapan uzmanların çalışmalarının önemine de değinilen açıklamada, Komitenin görev alanı çerçevesinde diyaloğu kolaylaştırmaya, iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmeye ve iki toplumlu somut girişimlerin hayata geçirilmesine yönelik olanakları değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

“Kadınların eşit katılımı sürdürülebilir barış için vazgeçilmez”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kadın, Barış ve Güvenlik konulu 1325 sayılı kararına da atıfta bulunulan açıklamada, kadınların güvenliğinin, güçlenmesinin ve karar alma süreçlerine tam, eşit ve anlamlı katılımının önemine vurgu yapıldı.

“Kadınların güvenliği, güçlenmesi ve tam, eşit ve anlamlı katılımı sürdürülebilir barış ve insan güvenliği açısından vazgeçilmezdir” denilen açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışma, savaş ve iç karışıklıkların kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine de dikkat çekildi.

Şiddet ve cinsel istismarın orantısız biçimde ağır yükünü taşıyan kadınlar ve çocuklarla dayanışma mesajı verilen açıklamada, onların korunmasının, insan onurunun ve temel haklarının gözetilmesinin uluslararası çabaların merkezinde yer alması gerektiği kaydedildi.

Komite, 25 Kasım dolayısıyla yaptığı son çağrıda ise şiddete maruz kalan herkesle dayanışma içinde olduğunu belirterek, şiddet nedeniyle yaşamını yitirenleri saygıyla andı ve kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için kararlılığın sürdürülmesi, ölçülebilir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.