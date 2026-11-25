Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreteri Girne 1. sıra milletvekili adayı Serhat Akpınar ve milletvekili adayları, KKTC Alevi Kültür Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve karşılıklı saygının önemine vurgu yapıldı.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, Girne milletvekili 1. sıra adayı Serhat Akpınar ve beraberindeki milletvekili adayları, KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı İbrahim Sezikli, merkez yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, farklı inanç ve kültürlerin karşılıklı saygı içerisinde yaşatılması ve ortak yaşam kültürünün geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

"Muhabbet gönülde filizlenir, hürmetle kök salar"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akpınar, Hz. Ali'nin "Muhabbet, hürmetle pekişir" sözünü hatırlatarak, sevginin ve karşılıklı saygının toplumsal yaşam açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Akpınar, "Muhabbet gönülde filizlenir, hürmetle kök salar. Gerçek sevgi, birbirini incitmeden dinlemek, farklılıklara alan açmak ve her canın değerini bilmektir. Birbirimize gösterdiğimiz hürmet ise aramızdaki muhabbeti çoğaltır ve gönüller arasında sağlam köprüler kurar." şeklinde konuştu. Karşılıklı saygının ve sevginin toplumsal birlikteliğin temelini oluşturduğuna işaret eden Akpınar, "Dilerim ki sözümüzde incelik, davranışımızda hürmet, gönlümüzde muhabbet hiç eksik olmasın." ifadelerini kullandı.