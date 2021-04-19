“Yarın 40 bin doz aşı geliyor”

Başbakan Ersan Saner yarın 40 bin doz Sinovac aşısının geleceğini duyurdu.

Saner’in sosya medyada yaptığı açıklama şöyle:

Tüm dünyayı derinden sarsan Covid 19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz.

Yarın sabah Anavatan Türkiye’den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. Daha önce başardık, yine hep birlikte başaracağız.