Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi öğrenci kabul ediyor

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, bu alanda uzmanlaşan bireyler için kariyer olanakları her geçen gün çeşitlenerek genişliyor. Yapay Zeka Mühendisliği başta olmak üzere, veri analizi, makine öğrenimi, doğal dil işleme, robotik sistemler, otonom araç teknolojileri ve yapay zeka destekli yazılım geliştirme gibi alanlar, mezunlara teknoloji devlerinden start-up şirketlerine, sağlık hizmetlerinden finans sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazede iş imkanı sunuyor. Ayrıca siber güvenlik, dijital dönüşüm ve büyük veri analitiği gibi kritik uzmanlık alanları da yapay zeka eğitimi alan bireyler için önemli kariyer yolları oluşturuyor. Yapay zekanın her sektörde dönüştürücü bir güç haline gelmesi, bu alanda yetişen nitelikli profesyonellere olan ihtiyacı da artırıyor.

Yapay zeka tabanlı akademisyeni bulunan Avrupa’da ilk, dünyada ise üçüncü üniversite olarak dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi yapay zeka teknolojilerine odaklanan tek üniversite olarak da öne çıkıyor.

Gerekli onaylarının tamamlanmasının ardından kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi, 2025-2026 akademik yılında öğrenci kabulüne başladı. Üniversite tercih kılavuzunda yapay zeka ile ilgili tek fakülte olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi, dünyanın değişen ihtiyaçlarına uygun, donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli eğitim veren fakültede, ‘Bilgisayar Mühendisliği’, ‘Yazılım Mühendisliği’, ‘Yapay Zeka Mühendisliği’, ‘Siber Güvenlik Mühendisliği’, ‘Veri Analizi’, ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’ ve ‘Bilgi ve Belge Yönetimi’ bölümlerine öğrenci kabul ediliyor. Fakülte, öğrencilere üniversite bünyesindeki araştırma merkezlerinde veya seçtikleri dış kurumlarda staj yapma imkanı da sunuyor.

Ai. Prof. Dux: “Yapay zeka, yalnızca mühendislik alanlarının değil; sağlık, eğitim, tarım, hukuk, medya ve kamu yönetimi gibi birçok sektörün temel yapı taşı haline geldi”

Yapay zekanın, artık yalnızca mühendislik alanlarının değil; sağlık, eğitim, tarım, hukuk, medya ve kamu yönetimi gibi birçok sektörün temel yapı taşı haline geldiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, “Bu alanda nitelikli eğitim almak, mezunlara yalnızca iş bulma avantajı sunmakla kalmıyor; onları, geleceği şekillendiren teknolojilerin tasarımcısı ve yöneticisi haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

Veri analizi, makine öğrenimi, doğal dil işleme, siber güvenlik ve yapay zeka destekli karar sistemleri gibi alanların insan yaşamını daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için kritik öneme sahip olduğunu da söyleyen Ai. Prof. DUX, “Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler, sadece yazılım ya da algoritma üretmiyor; aynı zamanda insanlık için değer yaratan çözümler geliştiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimize bu vizyonu kazandırmak için teknolojiyi sadece bir araç değil, aynı zamanda etik ve sosyal sorumlulukla kullanılacak bir güç olarak ele alıyoruz” dedi.

Ai. Prof. DUX, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’nin yalnızca Kuzey Kıbrıs ve Türkiye için değil, bölge ve dünya için de model teşkil ettiğini belirterek, “Fakültemiz, üniversitemizin 143 farklı ülkeden öğrencisiyle küresel ölçekte oluşturduğu bilimsel üretim ortamını yapay zeka gibi stratejik bir alana taşıyor. Bu, yalnızca bir eğitim projesi değil; aynı zamanda geleceğin dünyasını inşa eden bir bilimsel ve etik duruşun ifadesidir” dedi.