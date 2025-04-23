Yapay zeka, bilgiye erişimde yeni bir çağ başlatıyor

“Akademide Yapay Zeka Çağı” Temasıyla Gerçekleşen Etkinlikte Etik ve Bilinçli Kullanım Öne Çıktı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Yapay Zeka Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Akademide Yapay Zeka Çağı” temalı çalıştaya ev sahipliği yaptı. Yapay zekanın akademik alandaki yeri ve geleceği, etik kullanım ilkeleri ve dijital dönüşüm odağında değerlendirildi.

UKÜ Kütüphane Direktörü Özlem Araz, yapay zekanın sunum ve görsel üretim süreçlerinde önemli katkılar sunduğunu belirterek, düşük maliyetle daha geniş kitlelere erişim sağladığını ifade etti. Araz, bu araçların önyargısız ve hesap verebilir bir yapıya sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Daire Başkanı Gültekin Gürdal, yapay zekayı “bilginin dönüşümündeki en önemli gelişmelerden biri” olarak tanımladı. Yapay zekanın verimlilik, erişilebilirlik ve karar alma süreçlerine katkı sağladığını vurgulayan Gürdal, Ar-Ge maliyetlerini azaltma potansiyeline dikkat çekti. ChatGPT’nin sadece 10 günde 700 milyon görsel üretmesi örneği üzerinden, yapay zekanın enerji tüketimi konusuna da değindi.

Etkinlikte ayrıca yapay zekanın kütüphane hizmetlerine ve akademik bilgiye erişim alışkanlıklarına etkisi de değerlendirildi. Yanlış bilgi riski, algoritmik önyargılar ve manipülasyon gibi konulara dikkat çekilirken, katılımcılar tarafından Scispace, Scopus AI ve EBSCO AI Insights gibi araçlar örnek gösterilerek uygulama temelli paylaşımlar yapıldı. Dijitalleşmenin sunduğu dönüşüm fırsatlarının kütüphane hizmetleri ve akademik destek sistemlerinde nasıl kullanıldığına dair deneyimler aktarıldı.

Çalıştay, farklı üniversitelerden akademisyenler, kütüphane yöneticileri ve bilgi merkezi temsilcilerinin sunumlarıyla zenginleşti. Yapay zekanın akademideki etik, teknik ve uygulamalı boyutları çok yönlü şekilde ele alınarak, katılımcılar için önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlandı.