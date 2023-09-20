“Yapamıyorsanız söyleyin, öğretmeni de biz bulalım”

Alsancak İlkokulu ile Alsancak Anaokulu velileri, eksik öğretmen sorununu protesto etmek adına okul önünde eylem ve basın açıklaması düzenledi.

Eyleme, KTÖS de destek verdi.

9 öğretmenin hantal bürokrasiye takıldığını, bu nedenle söz konusu öğretmenlerin bir türlü görev başına getirilmediğini söyledi.

Okul aile birlikleri tarafından yapılan açıklamalarda, eğer yarın 9 öğretmenin göreve başlaması halinde eylemin Eğitim Bakanlığı önüne taşınacağı ifade edildi.

Alsancak İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Derviş Şah:

"Yapamayacaksanız söyleyin, öğretmenleri biz getirelim"

Alsancak İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Derviş Şah, okul önünde yaptığı basın açıklamasında, "Bakanlık öğretmen eksikliği ile ilgili hiçbir faaliyet göstermiyor. Her şeyi okul aile birliklerine yıktı. Madem öyle okulları okul aile birlikleri yönetsin" dedi.

"3 gündür çocuklara laik bir eğitim veremedik. Yok yarın yok bugün atanacak diye ertelediler" diyen Şah, "Başbakan bizi duyuyorsa o da buraya gelsin sorunları dinlesin. Her şeyi okul aile birliğine, velilere yıkılıyor. Eğer yapamayacaksanız söyleyin, inisiyatif alalım. Öğretmenleri biz getirelim" şeklinde konuştu.

Anaokul Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

"Bizi özel okullara göndermeye mi çalışıyorsunuz"

Anaokul Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise "Neden buradayız? Sendikacı kimliğim var ama burada sendikacı olarak değil baba olarak bulunuyorum. Bakanlığın aslında basında aylardır verdiği sözlerin aslında yalan olduğunu veliler olarak görüyoruz. Külliyen yalan. Okullar hazır merak etmeyin... Tüm konuşmaları dinledik. Ama hepsi yalan. 9 öğretmen göreve neden başlayamıyor? Bıraksınlar artık popülizm yaparak idare etmeyi" dedi.

Serdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zaten ekonomik kriz bizi derdinden vurdu, devlet okulunda eğitim almaya çalışıyoruz ama her şeyi veliler ödüyor. Buradaki vatandaşların hiçbirinin gücü yok 140 bin TL özel okula para versin. Bizi özel okula mı göndermeye çalışıyorsunuz? Sınıflar yetersiz , hiçbir önlem alınmıyor, nüfus artıyor, altyapı yok" şeklinde konuştu .

"Yönetemeyecekseniz, bırakın o koltukları gidin. Söz konusu çocuklarsa kimseyi o koltuklarda oturtmayız" diyen Serdaroğlu, "Yarına kadar süre. Eğer yarın öğretmenler göreve başlamazsa okul aile birlikleri olarak bakanlığa yürüyeceğiz. Evine artık Çavuşoğlu diyeceğiz" dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

"Bu okulun öğretmen eksiği yok, görevlendirme yapılmıyor"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de konuşmasında, okulda öğretmen eksikliği olmadığını, esas sorunun görevlendirmede olduğunu söyledi.

Sahtan beri gerekli görevlendirmelerin yapılması için yetkileri aradığını söyleyen Maviş, "Tüm eksiklerini giderdi ama bu öğretmenler görev başına getirilmiyor. Eğer bu ülkenin başbakanı varsa bu köyde yaşıyorsa, riski alacak, yarın bu okulda öğretmenler göreve başlayacak" dedi.