Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklama nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a cevap verdi.

Sorakın, “Sn. Tatar, aynaya bir bak lütfen. Sorumlu makamlara oturduğun günden günümüze kadar ülkemiz ve ülke insanımız adına olumlu bir karar mı ürettin?” sorusunu yöneltti.

Açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı UBP Parti Meclisi’nin Ünal Üstel’i, hükümeti kurmakla yetkilendirmesi kararının ardından yaptığı açıklamada partimizi ve parti genel başkanımızı “ kişisel ihtiras ve siyasi beklenti” içerisinde bulunmamız nedeniyle, kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığımızı, ama aslında kendisinin “ülke çıkarlarını ve toplumsal menfaatleri” ön planda tuttuğunu, yanısıra Anayasa’ya bağlı, halkına ve vicdanına sorumluluk ilkesiyle hareket ettiğini ve etmeye devam edeceğini buyurmuş.

Sn. Tatar, aynaya bir bak lütfen. Sorumlu makamlara oturduğun günden günümüze kadar ülkemiz ve ülke insanımız adına olumlu bir karar mı ürettin?

Gerek bakanlığın, gerek başbakanlığın, gerekse cumhurbaşkanlığın dönemlerinde yaptıkların ortada. Yanında çalıştırdığın danışmanlarına 2019’dan günümüze kadar yaptığın icraatların bir listesini çıkarmalarını rica et.

Ülkeyi nasıl fakirleştirdiğini, alım gücünü nasıl düşürdüğünü, Anayasa’yı kaç kez ihlal ettiğini, Kıbrıslı Türkleri bilerek veya bilmeyerek ne kadar itibarsızlaştırmaya çalıştığını ve son örnekte olduğu gibi iradeyi ve demokrasiyi nasıl yerle bir ettiğini hatırlamakta fayda var. Yapacağın en güzel şey istifa etmektir Sn. Tatar.”

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