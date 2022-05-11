Erhürman: “Tutarsızlıklardan vazgeçmesini önerebilirim”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya yanıt verdi, Tatar’a Cumhurbaşkanlığı açıklamasındaki “tavsiyeler için teşekkür” etti, kendi de tavsiyelerde bulundu. Erhürman Tatar’ı tutarsızlıktan vazgeçmeye çağırdı.

Daha önceki açıklamalarında hükümetin meşruiyetinin bulunmadığını hatırlatan Erhürman, Tatar’a "yasallık" ve "meşruiyet" arasındaki fark konusunda “en azından google'da kısa bir tarama yapmasını” tavsiye etti.

Tatar’a gönderme yaparak tavsiyeler sıralayan Erhürman “Mesela önce UBP yetkili kurullarını bekleyeceğim deyip sonra beklemeden atama yapmak gibi tutarsızlıklardan vazgeçmesini önerebilirim” ifadelerini kullandı

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

Sn. Tatar'ın "Açık Mektubu"na Yanıt!

"Tufan Erhürman’ın siyasi kimliğini bir kenara bırakarak olaya hukuk akademisyeni zaviyesinden bakması durumunda, meşruiyet kavramının yasaya uygunluk ve yasallık anlamına geldiğini göreceğini belirtmekte, ülke siyaseti ve halkımızın geleceği adına büyük fayda görüyoruz" demiş Sn. Tatar adına Cumhurbaşkanlığı!

Tavsiye için teşekkür ederim. Benim de Sn. Tatar'a bazı tavsiyelerim olabilir: Mesela, bana tavsiyede bulunmadan önce, "yasallık" ve "meşruiyet" arasındaki fark konusunda, hukuk kitaplarını falan bir yana bırakın, hiç olmazsa google'da kısa bir tarama yapmasını tavsiye edebilirim. Veya bu konuda (muhtemelen Anayasa'ya aykırı biçimde bir bakanı görevden "alAmazken" de) kendisine "fikir" veren danışmanlarını değişmesini!

Bu konu dışında da tavsiyelerim olabilir tabii: Mesela önce UBP yetkili kurullarını bekleyeceğim deyip sonra beklemeden atama yapmak gibi tutarsızlıklardan vazgeçmesini önerebilirim. Başka neler? Buradan devam etsem sayfalar alır muhtemelen. Ama hani o güzel şiirde söylendiği gibi "söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil"! Sn. Tatar lütfedip bana açık mektup gönderdiğine göre susup da yanıtlamamaya gönlüm razı değil! Ama daha fazla zaman harcamayı da zül addediyorum. Çünkü biliyorum ki, "söylesem tesiri yok"!

“Yine, yeniden İSTİKRAR”

"UBP Parti Meclisi'nin oy birliğiyle Sn. Ünal Üstel'i hükumeti kurmakla yetkilendirmesi, ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında sorumluluk bilinciyle alınan bir karar olmuştur" demiş Sn. Tatar! Yine, yeniden İSTİKRAR.

Keşke şu "istikrar", "elini taşın altına koyma" gibi "unsurları" sözlükten çıkarabilsek! Her duyduğumuzda acaba başımıza daha neler gelecek diye ürkmeye başladık!

“Kaos”un sebebi benmişim demek ki!

Sn. Tatar, bana yazdığı son derece nazik "açık mektubu"nda, beni, "siyaseti sorun çözme maksadından ziyade, kaos aracı olarak konumlandırmakla", "kişisel ihtiras ve küçük siyasi beklentilerle" talihsiz açıklamalar yapmakla suçlamış.

Kendisinin, Sn. Sucuoğlu'nun deyişiyle bir bakanı görevden "alAmaması" ile başlayan, siyasi tarihimize kara sayfalar ekleyen ve eklemeye de devam eden "kaos"un sebebi benmişim demek ki! Sn. Tatar'a, hem nazik ifadeleri, hem de bu kaosun suçlusunu bularak onu sona erdirmekteki mahareti için yürekten teşekkür ederim!

Cumhurbaşkanlığı’ndan UBP’ye ‘selamlama’, Erhürman’a ‘itham’