Yangın dumanı Kıbrıs'ta
Türkiye’nin Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının izleri, Kıbrıs’ta hissedildi.
A+A-
Türkiye’nin Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının izleri, Kıbrıs’ta hissedildi.
Başkent Lefkoşa, Mağusa ve Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görülürken bulutların zaman zaman kırmızı renge büründüğü gözlemlendi.
Öte yandan bulutların da etkisiyle adada yer yer is kokusu hissediliyor.
Manavgat'taki yangının bilançosu ağırlaşıyor
Bu haber toplam 85 defa okunmuştur