Yanan araçla ilgili bir kişi tutuklandı

Mağusa’da Ayşe Kurucu’nun aracının yanmasıyla ilgili M.G.D (E-27) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mağusa’da 5 Ekim tarihinde Ayşe Kurucu’ya ait ikametgahın garaj kısmında park halinde bulunan salon araçta çıkan yangın ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, meseleyle ilgili olarak M.G.D.’nin (E-27) tutuklandığı belirtildi.