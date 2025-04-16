Yaklaşık bir milyon TL değerinde gümrüksüz altınla ülkeye geldi

Toplam değeri yaklaşık bir milyon TL olan ve ülkeye gümrüksüz getirdiği altınlarla yakalanan Murat Zif hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 3 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, 27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde tespit edilen sanığın sırt çantasında ülkeye gümrüksüz olarak getirilen, toplam değeri yaklaşık bir milyon TL olan 36 adet tam, 2 adet yarım, 153 adet çeyrek ve 16 adet gram altın bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanığın gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklandığını belirtti.

Yargıç, sanığın ifadesinde 2020-2023 tarihleri arasında birçok kez Adana’dan altın aldığını ve gümrüksüz bir şekilde ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Sanığın soruşturmanın ardından teminat ile serbest kaldığını kaydeden Yargıç, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın işlediği suçun 2 yıla kadar hapis öngören ve devleti zarara uğratmaya yönelik suç olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın 3 yıl süreyle aynı suçu birden fazla kes işlediğini de ifade ederek, bu hususun ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın polise yardımcı olmasını, suçunu kabul etmesini, sabıkasız olmasını lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, kısa süreli hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini açıkladı. Yargıç, sanığı gümrüksüz mal tasarrufu suçundan 3 ay hapse mahkûm ettiklerini söyledi.

Yargıç Candaş, sanığın emare olarak alınan altınların gümrüğünü 3 ay içerisinde ödemesi haline geri almasına, gerekli ödemeyi yapmaması halinde müsadere edilmesine emir verdi.