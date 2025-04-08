Yaklaşık bin sürücü süratten rapor edildi

Bir haftada meydana gelen 50 trafik kazasında 15 kişi yaralanırken, bine yakın sürücü de süratli araç kullanmaktan rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 31 Mart- 6 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde 41’i hasar, 9’u yaralanmayla neticelenen 50 kazada 2 milyon 25 bin 80 TL’lik hasar oluştu

17’si sürat, 10’u dikkatsiz sürüş, 9’u kavşakta durmama, 8’i yakın takip nedeniyle meydana gelen kazalardan 17’si Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 18’i Girne, 2’si Güzelyurt ve 1’i İskele ilçesinde oldu. 50 kazadan 6’sının diğer sebeplerle meydana geldiği açıklandı.

178 araç trafikten men edildi, 15 sürücü tutuklandı

Öte yandan söz konusu tarihler arasında ülke genelinde denetlenen 14 bin 698 sürücüden 2 bin 560’ı rapor edildi. 178 araç trafikten men edilirken 15 sürücü de tutuklandı.

768 sürücü hakkında sürat, 178 sürücü hakkında mobil araçla tespit edilen sürat nedeniyle yasal işlem yapıldı. Süratten rapor edilen toplam sürücü sayısı 946 oldu.

62 sürücü alkolden rapor edildi

Sürücülerden 22’si tehlikeli, 29’u dikkatsiz sürüşten rapor edilirken 179 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 18 sürücünün ehliyetsiz, 62 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi.

176 sürücü aleyhine cep telefonu kullanmaktan, 56 sürücü hakkında emniyet kemersiz araç kullanmaktan, 171 sürücü hakkında da trafik levha ve işaretlerine uymamaktan yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 8’i trafik ışıklarına uymadığı, 64’ü muayenesiz, 51’i sigorta veya kapsamı dışında araç kullandığı için rapor edildi.

13 sürücünün "T" işletme izinsiz, 12 sürücünün “B” işletme izinsiz, 21 sürücünün aracının camlarına görüş engelleyici film yapıştırdığı tespit edildi. 2 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 9 sürücünün ışık kurallarına uymadığı veya yetersiz ışıkla araç kullandığı belirlendi.

899 sürücünün diğer trafik suçlarından rapor edildi.