Yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı
Mağusa'da dün sabahın ilk saatlerinde 24 yaşındaki Giyas Arragip, yaklaşık 18 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır bir şekilde yaralandı.
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Mağusa'da dün sabahın ilk saatlerinde 24 yaşındaki Giyas Arragip, yaklaşık 18 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır bir şekilde yaralandı.
Saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda apartmanın beşinci katından çarşaflarla aşağıya inmeye çalışan Arragip,17.50 metre yükseklikten beton zemine düştü ve ağır bir şekilde yaralandı.
24 yaşındaki Giyas Arragip, olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : polis basın bülteni, Giyas Arragip