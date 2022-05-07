“Yakıt Değişim Ücreti” kalktı

Yakıt Değişim Değeri, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayınlanması ile kaldırıldı.

Kıb-Tek tarifelerindeki düzenleme ve olağanüstü artış sonrası “Yakıt Değişim Ücreti”nün de faturalara yansıması tepki toplamış, “çifte vergilendirme” anlamına geldiği söylenen bu uygulamanın yasal olmadığı konuşulmuştu.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin başlattığı uygulamayı, yine aynı hükümet geri aldı.

Yakıt Değişim Değeri’nin Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmasının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sorular yöneltti.

Amcaoğlu’nun önceki açıklamalarına işaret eden Avcıoğlu, ‘suç işlendi’ ifadesine vurgu yaparak, “bu suçu kim işledi?” diye sordu.

Avcıoğlu şu soruları gündeme taşıdı:

1-) Madem ki suç işlendi, bu suçu kim işledi?

2-) Suç işleyenler hakkında soruşturma açılacak mı?

3-) Suç işleyenler hakkında hangi yasal işlem yapılacak?

4-) Kıb-Tek'in gerçek Üretim Maliyeti nedir?

5-) Nizamnameye uygun olarak Maliyetine mi satış yapılmaktadır?

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