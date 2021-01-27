“Yakın Sağlık” dergisinin 13. sayısı yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından sağlık hizmetlerinin her alanında en yeni bilgileri, tedavi yöntemlerini ve deneyimlerini sunan “Yakın Sağlık” dergisinin on üçüncü sayısı yayımlandı. Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan Yakın Sağlık, altı ayda bir ücretsiz olarak Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanıyor.

COVID-19 hakkında her şey...

Yakın Sağlık’ın 13’üncü sayısında, 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve Dünya’da 100 milyon insanı etkileyen yeni tip koranavirüsün neden olduğu COVID-19 hakkında merak edilen bilgilere yer verildi. COVID-19’un seyri, semptomları, tanı yöntemleri ve tedavisi ile ilgili detaylı bilgiler okuyucuyla paylaşıldı. Ayrıca hastalığın nörolojik ve psikolojik etkileri de ele alındı.

Doğuştan kalp hastalıkları

Doğuştan gelen kalp hastalıklarına dikkat çekilen dergide, bebeğin anne karnındaki kalp gelişimi, genetik ve çevresel etkilere göre ortaya çıkan kalp hastalıkları, hamilelik döneminde ilaç kullanımı ve kalp hastalıkları, bulguları, tanı yöntemleri, testler ile dikkat edilmesi gerekenler hakkında paylaşıldı. Ayrıca, kalpte görülen ‘üfürüm’ tanı ve tedavi planlaması ve çocuklarda anjiyo ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Çocuk ve ergen sağlığı üzerine konular...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk ve Ergen Psikolojisi üzerine bilgilere yer verilen dergide, yenidoğan bebeklerde ‘İşitme Testi’, ‘İlk Göz Muayenesi’ ‘Dil Bağı’, ‘Çocuk ve Ergenlerde Virüs Psikolojisi’ ve etkileri ile başa çıkma, ‘Ekran Bağımlılığı’, ‘Erken Ergenlik’ gibi konular işleniyor.

Birçok alanda sağlık bilgileri okuyucuyla paylaşıldı…

Dergide, beslenme ve diyetetikte ‘D vitamini’, dermatolojide “vitiligo’ ve ‘gözaltı halka ve torbaları’, fiziksel tıp ve rahabilitasyonda ‘doğru duruş’, radyolojide ‘sanal klonoskopi’, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojide ‘ateş’, iç hastalıklarda ‘bağ dokusu hastalıkları’, psikiyatride ‘yaşlılık depresyonu’, kulak burun boğazda ‘işitme sorunları’, ortopedi ve travmatolojide ‘diyabetik ayak’, dahiliyede ‘kronik yorgunluk’, nörolojide ‘baş ağrısı ve migren’ gibi konular da derinlemesine inceleniyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sadece Ada halkına değil, Ada’da bulunan tüm konuklarımıza en son teknoloji ile hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile KKTC’nin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Günsel, “10’uncu yılını geride bırakan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile 41 bölüm, 144 doktor, 113 anlaşmalı kurum ve dört sağlık merkezi ile sadece Ada halkına değil Ada’da bulunan tüm konuklarımıza en son teknoloji ile hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

COVID-19’la geçen son bir yılın sağlıklı yaşam bilincinin önemini hatırlattığını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, sahip oldukları olanaklar ve uzman kadrolarının tecrübeleri ile halk sağlığı için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz...”

Konularında en üst seviyede uzmanların kendi alanlarında bilgiler hazırladığı bir dergi ortaya çıkardıklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ilgi çekici ve zevkle okunacak bir sayı olduğunu dile getirdi.

Sosyal sorumluluk bilinciyle, her ihtiyaç duyulduğunda halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Müfit Yenen, COVID-19 hakkında hazırlanan içeriklere vurgu yaptı. Prof. Dr. Yenen, “Sağlıklı bir yaşam için elzem olan birçok önemli konunun yanı sıra, yeni tip koronavirüs salgınında son ve güncel durumu sizler için, çok boyutlu olarak ele aldık” dedi.