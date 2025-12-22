Yakın Doğu Üniversitesi’nden otel çalışanlarına sürdürülebilirlik eğitimi

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi, otelcilik sektöründe sürdürülebilirlik anlayışının güçlendirilmesine yönelik önemli bir etkinliğe imza attı. Concorde Tower Hotel’de düzenlenen “Otel İşletmelerinde Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Entegrasyonu” başlıklı etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli otel çalışanlarına yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki etkinliği açısından dünya genelinde en iyi 43’üncü üniversite olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, sunumunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yalnızca küresel ölçekte belirlenmiş hedefler olmadığını; aynı zamanda sektörlerin ve şirketlerin kendi faaliyet alanlarında doğrudan uygulayabilecekleri somut yönler içerdiğini vurguladı. Katılımcı odaklı ve interaktif bir yapıda gerçekleştirilen eğitimde, bu amaçların otel işletmelerinin günlük operasyonlarına nasıl entegre edilebileceği ele alındı. Eğitim kapsamında enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, çevresel sorumluluk ve sosyal sürdürülebilirlik gibi başlıklar, sektörden örnekler üzerinden detaylı biçimde aktarıldı.

Etkinliğin temel amacının, otel çalışanlarında sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, bu bilincin çalışanlar aracılığıyla işletmelerin genel kurumsal yapısına yansımasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Bahçelerli, sürdürülebilirlik yaklaşımının çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alınmasının, otel işletmelerinin hizmet kalitesini artıracağını ve uzun vadeli rekabet gücüne katkı sağlayacağını belirtti.

Sürdürülebilir uygulamalar maliyet unsuru değil, uzun vadede rekabet avantajı sağlar

Sunumunda; sürdürülebilirlik kavramını turizm ve otelcilik sektörü özelinde ele alan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli; sürdürülebilirliğin; çevresel kaynakların korunması, yerel kültür ve toplumsal yapıya zarar verilmeden ekonomik fayda sağlanması ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarının gözetilmesi temelinde değerlendirilmesi gerektiği vurguladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 2030 Gündemi kapsamında belirlenen bütüncül bir yol haritası sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bahçelerli, otel işletmeleri açısından özellikle temiz su ve sanitasyon, uygun ve temiz enerji, insana yakışır iş, sorumlu üretim ve tüketim ile iklim eylemi hedeflerinin öncelikli olduğunun altını çizdi. Sunumda, söz konusu hedeflerin otel işletmelerinde departman bazlı uygulamalarla hayata geçirilebileceğini belirten Prof. Dr. Bahçelerli; housekeeping, mutfak ve yiyecek-içecek hizmetleri, teknik servis ve satın alma birimlerinde uygulanabilecek sürdürülebilirlik örneklerini katılımcılarla paylaştı. Enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, yerel ürün kullanımı ve çalışan refahının artırılması gibi başlıklar, somut uygulamalar üzerinden aktarıldı.

Prof. Dr. Bahçelerli, sürdürülebilirliğin oteller için bir maliyet unsuru değil, uzun vadede rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yatırım olduğunu vurgularken, uluslararası sertifikasyon sistemlerinin de işletmelerin çevresel ve sosyal performanslarını geliştirmede önemli rol oynadığını ifade etti. Sunum, sürdürülebilirliğin ancak tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşabileceği mesajıyla tamamlandı.