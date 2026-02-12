Yolcuların bulunduğu otobüste yangın çıktı

Gönyeli Çemberi’nde Girne istikametine doğru seyreden bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, otobüsün arka bölümünde meydana geldi.

YENİDÜZEN’in olay yerinden elde ettiği bilgilere göre, yangın erken fark edildi. Durumun anlaşılması üzerine otobüste bulunan yolcular derhal araçtan indirildi ve başka bir otobüse aktarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

"12.02.2026 tarihinde, saat 14.15 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi yakınlarında bulunan otobüs durağı önünde, çalışır durumdaki minibüsün arka far elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu aracın sağ arka farları, sağ iç döşemesi ile arka koltuğu yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir."