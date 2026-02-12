KHK’nın 2025 faaliyet raporu Tabipler Birliği'ne sunuldu

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) ziyaret etti.

KTTB’den verilen bilgiye göre, KTTB’yi temsilen başkan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Genel Sekreter Sinem Şığıt İkiz, Mali Sekreter Hanife Özkayalar, yönetim kurulu üyesi Figen Gülen İnce’nin hazır bulunduğu ziyarette, KHK’nın 2025 faaliyet raporu KTTB’ye sunuldu.

Görüşmede, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenen sağlık alanındaki sınavlar, ülkede vekâleten atamalarla görevlendirilen başhekimler konusu ve bunun sağlık hizmetlerinin yönetimine olumsuz etkileri ele alındı.

Güçlü, etkin ve sürdürülebilir bir sağlık yönetimi için başhekimlik ve başhekim yardımcılığı kadrolarının, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından adil, şeffaf ve liyakate dayalı sınavlarla doldurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Sağlık Hizmetleri Yasası kapsamı dışına çıkarılması planlanan “Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu” ile ihtisasa başlama sınavlarının, merkezi olarak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılmasının, liyakat, adalet ve güvenilirlik açısından en doğru yöntem olacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında daha yakın iş birliği ve düzenli iletişimin önemine dikkat çekilirken, bu yönde karşılıklı irade ortaya kondu.