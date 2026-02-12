Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Balaban’dan Sadıkoğlu’na ziyaret
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ziyarette bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasındaki iş birliğinin ele alındığı ve sivil savunma faaliyetleri ile olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, İskele bölgesinde yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğl:
“Sivil savunma çalışmalarına her zaman destek veriyoruz”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada Balaban’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, İskele Belediyesi olarak sivil savunma çalışmalarına her zaman destek verdiklerini; bu desteğin devam edeceğini ve iş birliğinin artarak süreceğini belirtti.
