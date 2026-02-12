“Liman patlama noktasında, güvenlik zafiyeti sıfır”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde liman üzerinden ülkeye giren ve Türkiye’de arandığı ortaya çıkan kişilerin tespit edilmesi, Mağusa Limanı’ndaki güvenlik zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. Limanda hem fiziki altyapı hem de denetim açısından ciddi açıklar bulunduğu yönündeki iddialar artarken, YENİDÜZEN’e konuşan Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yaşanan tabloyu “kriz” olarak niteledi.

Kanatlı, limanın kapasitesinin üzerinde hizmet verdiğini belirterek, “Liman fiziki anlamda çöktü, kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor ve güvenlik zafiyeti ortaya çıkıyor. Kriz büyümüş durumda” dedi.

Dün akşam yaşanan yoğunluğa işaret eden Kanatlı, iki büyük geminin planlama yapılmadan ardı ardına limana geldiğini, tahliyelerin saatler sürdüğünü ve Mağusa trafiğinin kilitlendiğini söyledi. “Mağusa Limanı’nda 8-9 saat boyunca güvenlik sıfırdı. Kim yolda, kim yürür, kim geçer hiç belli değildi” ifadelerini kullandı.

Yağışlar nedeniyle bozulan yollarda 3-4 tır kazası yaşandığını belirten Kanatlı, liman içinde yüzlerce tırın bulunduğunu ve manzaranın “korkunç ve ürpertici” olduğunu dile getirdi.

Kaçak geçişlerle ilgili riskin arttığını vurgulayan Kanatlı, personelin doğrudan kaçaklarla yüz yüze kaldığını söyledi. “Geçen gün limanda 12 kişiden fazla kaçak yakalandı. Bunlar artık rutin hale geldi” diyen Kanatlı, güvenliğin ciddi tehdit altında olduğunu vurguladı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın sorunları çözmek yerine özelleştirme tartışmasını gündeme taşıdığını da kaydeden Kanatlı, “Sorunları çözmek yerine ‘gelin özelleştirelim’ deniyor. Halbuki çözebileceği sorunlardır. Ama çözüm üretilmiyor” dedi.

Kanatlı, limandaki koşulların hem çalışanlar hem de hizmet alanlar açısından “patlama noktasına” geldiğini belirterek, eylem kararının gündemde olduğunu kaydetti.

“8-9 saat güvenlik sıfırdı”

Mağusa Limanı’nda yaşanan yoğunluk ve kazalarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı, limanın fiziki olarak çöktüğünü, kapasitesinin üzerinde hizmet verdiğini ve ciddi bir güvenlik zafiyeti oluştuğunu söyledi. Dün akşam limanda yaşanan olayların krizin boyutunu ortaya koyduğunu belirten Kanatlı, “Liman fiziki anlamda çöktü, kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor ve güvenlik zafiyeti ortaya çıkıyor. Kriz büyümüş durumda” dedi.

Dün akşam limanda ve Mağusa trafiğinde ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Kanatlı, tır kazaları nedeniyle bölgenin trafiğinin kilitlendiğini söyledi. “İki büyük gemimiz var ve planlamadan art arda geliyor. O yüzden tahliye yapılamıyor. Bütün Mağusa trafiği, liman trafiği felç. 8-9 saat süren boşaltımlar oluyor” diyen Kanatlı, geçen haftalarda yapılan toplantıya rağmen Liman Başkanlığı’nın hiçbir önlem almadığını söyledi.

Liman içerisindeki koşulları “kaos” olarak nitelendiren Kanatlı, “Onlarca tır limanın içinde. Elektrikler yok. Çok ciddi bir aydınlatma sorunu var limanın. Kim yolda, kim yürür, kim geçer, kim iner, kim biner dün gece hiç belli değildi. Yaklaşık 8-9 saat boyunca güvenlik sıfırdı Mağusa Limanı’nda” ifadelerini kullandı.

“Sorunları çözmek yerine özelleştirme dayatılıyor”

Ulaştırma Bakanlığı’nı da eleştiren Kanatlı, limandaki krizlerin bilerek büyütüldüğünü düşündüklerini söyledi. “Birkaç haftadır özelleştirme tartışılıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın bu krizleri bilerek yarattığını düşünüyoruz. Israrla sorunlara çözüm üretmiyor” dedi.

Bakanlık ile yapılan anlaşmalara uyulmadığını belirten Kanatlı, “Bizimle, Gümrük’le ve Maliye Bakanlığı’yla anlaşma yapılıyor ancak limanın içinde bu anlaşmaların hiçbirine uyulmuyor. Liman artık patlama noktasına geldi. Neredeyse her gemi gelişinde kaos yaşanıyor” diye konuştu.

Kanatlı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın her görüşmede özelleştirmeyi gündeme getirdiğini belirterek, “Sorunları çözmek yerine ‘gelin özelleştirelim’ diyor. Halbuki çözebileceği sorunlardır.” dedi.

“3-4 kaza oldu, tırlar çarpıştı”

Dün akşam yaşanan kazalara da değinen Kanatlı, yolların yağışlar nedeniyle çöktüğünü ve 3-4 tır kazası meydana geldiğini belirtti. “Birkaç tane kaza oldu. Tırlar çarpıştı. Hasarlar var. Özellikle güvenlik zafiyeti hat safhada” dedi.

Polisten ekstra önlem talep ettiklerini kaydeden Kanatlı, güvenliğin ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyledi.

“Yüzlerce tır vardı, korkunç bir sahneydi”

Armatörler ve firma sahiplerinin siyasilere baskısıyla gemilerin planlama yapılmadan limana alındığını dile getiren Kanatlı, Mersin Limanı’nda gemilerin bekletildiğini ancak Mağusa’da aynı uygulamanın yapılmadığını ifade etti.

“Liman bu yükü kaldırmıyor. Yüzlerce tır vardı. Üç tane gemi var, kapasiteleri 200 tırın üstünde. Dün gece 200 tırın üstünde bir giriş yapıldı. Korkunç bir sahneydi, ürperticiydi” dedi.

“Kaçaklarla yüz yüze kalıyoruz”

Liman içerisinde kaçak geçişlerle ilgili ciddi riskler yaşandığını da dile getiren Kanatlı, personelin tedirgin olduğunu söyledi. “Kaçaklarla biz yüz yüze kalıyoruz. Polisten destek istiyoruz ama polisin yeterli personeli yok” diyen Kanatlı, geçen gün bir tırda birden fazla kaçak yakalandığını belirtti.

“Üçlü rakam denildi ama 12 kişiden fazla limanda kaçak yakalandı. Bunlar artık rutin hale geldi. Bu ülkeye yasa dışı şeyler yapmak için gelen biri,+ bir personelimizin canına kastetse biz ne yapacağız? Kim verecek bunun hesabını?” sorusunu sordu.

Kanatlı, “Mağusa Limanı’nda güvenlik zafiyeti en üst boyuta geldi. Krizin noktası da odur. Artık biz kendimizi de ülkeyi de güvenle görmüyoruz” diye konuştu.