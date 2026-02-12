Efsanevi Fransız aktris Fanny Ardant, "Cassandre" ile Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahne alacak

Bu yıl 2-8 Mart tarihleri arasında Limasol’da gerçekleştirilecek 3. Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali (CITF) Fransızların önemli tiyatro ve sinema sanatçılarından Fanny Ardant’ı ağırlayacak.

Fanny Ardant, 8 Mart 2026 tarihinde saat 19:00’da Limasol Pattihio Tiyatrosu’nda sahne alacak. Efsanevi Fransız aktris Fanny Ardant, Michael Jarrell'in güçlü bir sözlü operası olan ve senfoni orkestrası eşliğinde sahnelenen "Cassandre" ile CITF kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Kader, hafıza ve ölümle yüzleşen bir kadının mitolojik monodraması olan "Cassandre", tiyatro ve müzik, Avrupa sineması ve tiyatrosunun en ikonik figürlerinden biri tarafından somutlaştırılan, güç ve yalnızlığın yoğun ve samimi bir portresinde birleşiyor. Pattihio Tiyatrosu’nda sahneye konacak 60 dakikalık performans 12+ olarak sunulacak. Performansı izlemek isteyen sanatseverler SoldOutTicketBox üzerinden biletlerini alabilecek.