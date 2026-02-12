Değirmenlik’teki Osmanlı Evi’nde koruma çalışmaları başladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) verilen bilgiye göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından, Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen proje, UNDP tarafından uygulanacak.

Osmanlı döneminde bölgedeki yapıları etkileyen özelliklere sahip Osmanlı Evi, köyün en eski mimari yapıları içinde yer alıyor. Yapı, ilk olarak 1882 yılında İngiliz mimar Sydney Vacher’in bir çiziminde, şimdiki halinde bulunmayan bir kemerle belgelendi.

Ahşap direklerle desteklenen, ahşap çerçevelerle çevrili, hafif ve ahşap iskeletli bir çıkıntı olan ve döneminde, kadınların görünmeden sokağı izleyebilmesini sağlayan “Osmanlı cumbası”, yapının en önemli özelliklerinden biri. Bu mimari unsur, yapıyı en az Sarayönü Meydanı’ndakiler kadar özel kılıyor.