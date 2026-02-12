Kıbrıs ile Kazakistan arasında direkt uçuşlar başlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, Kazakistan ile düzenli direkt uçuşların başlatılacağını açıkladı. Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis tarafından doğrulanan bu gelişme, iki ülke arasında yeni bir hava ulaşım sürecinin başlangıcını işaret ediyor. Direkt uçuşların Haziran 2026’nın başlarında başlaması planlanıyor. Seferlerin, Kıbrıs’ın Larnaka Havalimanı ile Kazakistan’ın başkenti Astana ve en büyük şehri Almatı arasında yapılması bekleniyor.

Orta Asya ile ilk hava bağlantısı

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, bu adımı tarihi bir gelişme olarak nitelendiriyor. Kıbrıs’ın ilk kez bir Orta Asya ülkesiyle doğrudan hava bağlantısı kurmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis, Kazakistan’dan Kıbrıs’a yönelik direkt uçuşların başlatılmasının turizm sektörü başta olmak üzere diğer sektörlere de katkı sağlayacağını belirtti. Koumis, Kazakistan’ın Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olduğunu ifade etti.