Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan EKTAM Emekçileri ve Tıp-İş’e anlamlı destek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), dün akşam sahnelediği “Aşk İçinde Mahpushane” adlı oyununu hak arayışı için eylemde olan EKTAM emekçileri ve Tıp-İş ithaf etti. Salonun tamamen dolduğu gecede LBT, dayanışma mesajını Nazım Hikmet’in sesi, nefesi, umudu ve özgürlük, adalet, çağrısıyla verdi.

Aylardır kapalı gişe sahnelenen ve seyircinin coşkulu katılımıyla toplumun gündeminde önemli bir yer edinen “Aşk İçinde Mahpushane”, bu kez yalnızca sanatsal başarısıyla değil, taşıdığı toplumsal mesajla da dikkat çekti. Oyun sonunda seyirciler alkışlarıyla EKTAM emekçilerine ve TIP-İŞ’e destek verdi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda sahnesini bir kez daha dayanışmaya açarak, hem EKTAM emekçilerine hem de TIP-İŞ’e desteğini seyircisiyle birlikte güçlü bir şekilde ifade etti. Nazım Hikmet’in direniş, adalet, eşitlik, özgürlük ve sevda temalarını sahneye taşıyan oyun, sanatın toplumsal mücadelelerle kurduğu bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Oyun her Çarşamba saat 20.00’de halka sunulmaya devam ediyor. Biletle gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.