“Gerekli işlemler ivedilikle uygulanacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Ltd. emekçilerinin toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi için oluşturulan Uzlaştırma Kurulu’nun ilk toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bakanlığın tüm iyi niyetli girişimlere rağmen işveren tarafının söz konusu toplantıya katılmadığına dikkat çekildi; “Çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşten durdurulan emekçilerin ve ailelerinin yaşadığı mağduriyetin, bakanlık tarafından yakından takip edildiğine değinilen açıklamada, “Bakanlığımızın çağrısına rağmen işveren tarafının katılım sağlamadığı toplantı sonrasında, yasal hükümler titizlikle takip edilecek ve gerekli işlemler ivedilikle uygulanacaktır” denildi.

Açıklama şu şekilde:

“Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalşanların sendikaları aracılığıyla başlatmış oldukları grev süreci devam ederken, taraflar arasında diyalog ve çözüm zemininin oluşturulması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili sendika Emek-İş ile işveren tarafını Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması için bugün saat 11.00’de Bakanlık nezdinde toplantıya davet etmiştir.

Ancak Bakanlığımızın tüm iyi niyetli girişimlere rağmen işveren tarafı söz konusu toplantıya katılmamıştır.

Çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakları yasal güvence altında olup, çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır.

İşten durdurulan emekçilerin ve ailelerinin yaşadığı mağduriyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir.

Bakanlığımızın çağrısına rağmen işveren tarafının katılım sağlamadığı toplantı sonrasında, yasal hükümler titizlikle takip edilecek ve gerekli işlemler ivedilikle uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”