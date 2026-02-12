BASS, Tarım Bakanlığı’nı Cypfruvex’e destek vermeye çağırdı

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Cypfruvex’te plastik kasa üretimi ile narenciye kabuklarından fırınlanmış yem hammaddesi yapılması ve güneş enerji sisteminin oluşturulması için Tarım Bakanlığı’nı destek vermeye çağırdı.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, örgütlü oldukları Cypfruvex Ltd.’in üreticiye ve ülkeye önemli bir katma değer sağladığını belirtti.

“Bu işletmede narenciye paketlemesi, narenciye yağı üretimi, konsantre ürünleri yanında, önümüzdeki yıl plastik kasa üretimi, narenciye kabuklarından fırınlanmış yem hammaddesi yapılabilmesi ve güneş enerji sisteminin oluşturulması için ilgili bakanlığın önemli bir destek vermesi gerekmektedir.” diyen Yeltekin, soğuk hava deposunun da bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını ve tarım ürünleri pazarı açısından önemli bir gelişme olacağını kaydetti.

Cypfruvex Ltd'in şu an itibarı ile sendika ile istişarelerini en yüksek noktada yoğunlaştırdığını ve bölge insanına istihdam kapısıaçtığını ifade eden Yeltekin, "Ekonomik canlanmanın devamlı kılınması bizler açısından önemli. Tarım Bakanlığı’nın bu konuda proje üretmesi ve hayata geçirmesi de bölgemiz ve ülkemiz katma değeri açısından önemlidir.” dedi.