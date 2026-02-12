“İdare mevzuata uygun hareket etti”

Mağusa’da yapacakları inşaat için ruhsat harcını ödediklerini ancak daha sonra kendilerinden ek ücret talep edildiğini iddia eden Emre Aktaş ve Berke Aktaş’ın başvurusu, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol tarafından değerlendirildi. Ombudsman, yapılan inceleme sonucunda idarenin mevzuata uygun hareket ettiği kanaatine vardığını açıkladı.

Şikayet neydi?

Aktaş kardeşler, 9 Mayıs 2024 tarihinde Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından hesaplanan inşaat ruhsatı bedelini 20 Haziran 2024’te ödediklerini, ancak 28 Kasım 2024’te projeyi teslim etmek üzere başvurduklarında ruhsat bedelinin değiştiğini ve ek ücret talep edildiğini ileri sürerek mağdur olduklarını iddia etti.

Ombudsmanlık, konuyla ilgili görüş almak üzere 3 Eylül 2025 tarihinde Gazimağusa Kaymakamlığı’na yazı gönderdi. Kaymakamlık ise 20 Kasım 2025 tarihli yazısıyla hesaplamalara ilişkin detaylı bilgi sundu.

İlk hesaplama ve ödenmesi gereken tutar

Kaymakamlığın aktardığına göre dosyada iki adet 232 metrekarelik konut ile 13.19 metrekarelik bahçe duvarı bulunuyor.

9 Mayıs 2024 tarihli hesaplamaya göre:

İnşaat ruhsatı harcı: 159.240,97 TL

Sığınak harcı: 11.623,39 TL

Toplamda ödenmesi gereken tutar bu kalemler üzerinden belirlendi.

Neden yeniden hesaplandı?

Kaymakamlık, 6 Mayıs 2004 tarihli Başsavcılık görüşü ve Sayıştay Başkanlığı’nın 14 Mayıs 2004 tarihli 1/2004 sayılı İnşaat Ruhsatı Harçları Genelgesi doğrultusunda işlem yaptığını bildirdi.

Genelgenin 5’inci paragrafında, “İnşaat ruhsat harcının hesaplanmasında; projenin, proje sahibinden teslim alındığı tarihteki birim maliyet fiyatlarının dikkate alınması gerekmektedir” deniliyor.

Bu doğrultuda dosyanın teslim tarihi olan 28 Kasım 2024 esas alındı ve 1 Kasım 2024’ten itibaren geçerli olan güncel birim maliyet fiyatları üzerinden yeni hesaplama yapıldı.

Güncel tarifeye göre yeni tutar

28 Kasım 2024 tarihinde geçerli tarifeye göre hesaplanan yeni bedeller şöyle oldu:

İnşaat ruhsatı harcı: 245.977,85 TL

Sığınak harcı: 15.868,22 TL

Kaymakamlık, daha önce ödenen tutarların düşülerek kalan miktarın ilgili belediyeye ödenmesi gerektiğini başvuru sahiplerine bildirdi. Ancak Aktaş kardeşlerin bu ödemeye itiraz ederek dosyalarını geri aldıkları belirtildi.

Ombudsman: “İdari hata yok”

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 5’inci maddesine atıf yaparak, idarenin Anayasa, yasa, tüzük ve genelgelere uygun davranma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

Varol, Kaymakamlığın Sayıştay Genelgesi ve Başsavcılık görüşü doğrultusunda, projenin teslim tarihindeki birim maliyet fiyatlarını esas almasının mevzuata uygun olduğunu belirtti.

“Mali denetim görev alanımıza girmediğinden hesaplamaların sadece yasa, tüzük ve genelgelerde belirtilen oran ve katsayılara uygun yapılıp yapılmadığı denetlenmiştir. Yapılan hesaplamalarda idari bir hata tespit edilmemiştir” değerlendirmesinde bulunan Varol, ruhsat harcı ve sığınak harcının proje teslim tarihindeki tarife üzerinden alınmasının kazanılmış hak doğurmadığını ifade etti.

Varol, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başvuru sürecinin başında proje teslim tarihindeki birim maliyet fiyatlarının esas alınacağı konusunda bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağını da kaydetti.

Ombudsman, Emre Aktaş ve Berke Aktaş’ın şikayetlerinin yürürlükteki mevzuat ışığında yasal dayanağı bulunmadığı ve idarenin uygulamasında hata olmadığı kanaatine vardığını açıkladı.