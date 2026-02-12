“EKTAM işçilerinin yanındayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, EKTAM Kıbrıs önünde grev yapan işçilere destek belirterek, fabrika yönetimini işten çıkarma tehditleri nedeniyle kınadı. Açıklamada, özellikle kadın emekçilerin çifte sömürüye maruz kaldığı vurgulandı.

CTP Kadın Örgütü, EKTAM Kıbrıs önünde insanca yaşam talebiyle mücadele eden işçilere destek verdiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, evde ve fabrikada çifte sömürüye maruz kalan kadın emekçilerin yanında olunduğu ifade edildi.

Grev hakkını anayasal çerçevede kullanan işçilerin, çözüm yerine işten çıkarma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, fabrika yönetiminin tutumu “hukuksuzluk ve vicdansızlık” olarak nitelendirildi. Grev ve toplu iş sözleşmelerinin demokratik toplumun ve hukuk devletinin temel taşları olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, tehditkâr yaklaşımın yalnızca işçilere değil, anayasal haklara ve demokrasiye de zarar verdiği savunularak, çalışma barışını zedeleyen bu anlayışın özel sektör çalışanlarının kaderi olmadığı kaydedildi.

“Emek patronların cebini doldurmak için değil, insanca yaşam içindir” denilen açıklamada, emeğin karşılığının tehdit değil adalet olduğu vurgulandı. CTP Kadın Örgütü, patronların tehditlerine karşı duracaklarını ve işçilerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklama, “Özel sektördeki pervasızlığın panzehri örgütlülüktür. Yaşasın örgütlü mücadele, yaşasın sınıf dayanışması” ifadeleriyle sona erdi.