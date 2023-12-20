Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Daire’nin 21-27 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, pazar günü itibarıyla ise hava parçalı veya az bulutlu olacak.

Periyodun ilk günü kuzey ve doğudan, diğer günlerde ise güney ve batıdan rüzgar kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esecek.

Alçak basın sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalan bölgede, hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.