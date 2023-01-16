YAĞMUR ALTINDA İSYAN: "Muhafazakarlaşma POLİTİKALARINA HAYIR"

Çok sayıda parti, sivil toplum örgütü ve birlik, “toplumun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara ve dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına dur demek” için bir araya geldi.

46 kuruluş, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamalarını protesto etmek için Kumsal Park'ta buluştu.

“Haddini aştı, sabrımız taştı” sloganı ile düzenlenen eyleme destek verenler şöyle:

"Akova Kadınlar Derneği, Alevi Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Basın-Sen, Biyologlar Derneği, CTP Kadın Örgütü, Çağ-Sen, Çatalköy Geliştirme ve Kültür Derneği, Daü-Sen, Dev-İş, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, Gükad, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kamu-Sen, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, YKP ve Daü-Birsen.”