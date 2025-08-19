Yabancı turistlerden Meritta’ya yoğun ilgi

Yaralı deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturmanın yanı sıra deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik toplum bilincini artırmayı hedefleyen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, dünyanın dört bir yanından ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Merit International Otellerinin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Meritta’nın faaliyetlerini merakla takip eden turistler, ülkemizde bulundukları süreçte Merkez’in yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Merkez’in doğaya ve deniz canlılarına yönelik özverili çalışmalarından övgü ve takdirle bahseden yabancı turistler, tedavisi tamamlanan dört deniz kaplumbağasının doğal yaşam alanlarına dönüşüne eşlik etmenin de mutluluğunu yaşadı.

Temiz Ada, Doris, Yosun ve Huysuz mavi sulara uğurlandı

Boğulma sebebi ile Merkez’e getirilen 8 – 10 yaşlarındaki Doris, Yosun, Huysuz ve 20 – 25 yaşlarındaki Temiz Ada tedavilerinin ardından, geçtiğimiz Pazar günü Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin kumsalında düzenlenen salım etkinliği ile mavi özgürlüğe kavuştu. Naim Canseç, Şalvar Kaptan ve Kasım Uluçaylı tarafından bulunan Chelonia mydas türü dört deniz kaplumbağasının deniz ile buluştuğu etkinliğe, turnuva dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’a gelen dünya genelinden oyuncular, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Merit Otellerinin yöneticileri ve misafirleri katıldı.

Turnuva dolayısıyla adada bulunan turistler, salım etkinliğinin ardından duygularını paylaşarak böylesine değerli bir çalışmayı yakından görmenin inanılmaz bir deneyim olduğunu ve Merkez’in, deniz kaplumbağalarının korunmasıyla birlikte doğa sevgisini de aşıladığını dile getirdi.

Kara: “Doğaya kazandırılan her deniz kaplumbağası ekosistem için büyük bir kazanımdır”

Merkez’in çalışmalarının yurt dışından gelen turistler tarafından takdirle karşılanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Kuruluşumuzdan bu yana hedeflediğimiz toplumsal farkındalığın gerçekleşmesi bizim için çok değerli” dedi. Doğaya kazandırılan her deniz kaplumbağasının ekosistem için büyük bir kazanım olduğunun altını çizen Kara, “Çalışmalarımızı her geçen gün geliştirerek sürdüreceğiz. Yaralı kaplumbağaları fark ederek bize ulaştıran duyarlı balıkçı dostlarımıza ve süreç boyunca yanımızda olan tüm destekçilerimize en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.