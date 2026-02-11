“Emekçilerin özlük haklarından çalarak verimlilik sağlanamaz"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Ektam Kıbrıs şirketinde çalışanların Toplu İş Sözleşmesi (TİS) talebiyle başlattığı eyleme destek verdiğini açıkladı. Yazılı açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi’nin “uygar çalışma hayatının temel unsuru” olduğu vurgulandı.

DAÜ-SEN, emekçilerin anayasal haklarını kullanarak başlattıkları eyleme şirket yönetiminin tüm çalışanları işten çıkararak yanıt vermesini eleştirdi. Bu tutumun kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Ektam Kıbrıs’ın çalışma yaşamındaki temel hakları tehdit olarak görmesinin “büyük bir ayıp” olduğu ifade edildi.

“Verimlilik, hak gaspıyla sağlanamaz”

Açıklamada, verimlilik ve sürdürülebilirliğin emekçilerin haklarının budanmasıyla sağlanamayacağına dikkat çekilerek, “Emekçilerin özlük haklarından çalarak verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlanamaz. Böylece ancak günü kurtarırsınız” denildi.

Kurumsal aidiyetin ve mutlu çalışanların başarının anahtarı olduğu vurgulanan açıklamada, çağdaş bir şirket anlayışının çalışan haklarından korkmak yerine bunları güvence altına alması gerektiği kaydedildi.

“Diyalog ve uzlaşı yolu seçilmeli”

DAÜ-SEN, Ektam Kıbrıs’ı emekçileri işsiz bırakarak tarihe kötü bir örnek olarak geçmemeye çağırarak, şirket yönetimine diyalog ve uzlaşı çağrısı yaptı. “Emekçilerin hakkını verin, toplumun ve emekçilerin gönlünü kazanın” ifadelerine yer verildi.

Sendika ayrıca hükümete ve Çalışma Bakanı’na da çağrıda bulunarak, tüm yasal yetkilerin kullanılması ve sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti.

DAÜ-SEN, Dev-İş ve Ektam Kıbrıs çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu da vurguladı.