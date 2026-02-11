“Masadan kaçmayın, toplu iş sözleşmesi imzalayalım”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ektam Kıbrıs LTD.’de devam eden grevle ilgili şirket yönetimine seslenerek, “Konuyu değiştirmeyin, Toplu İş Sözleşmesi masasına oturun.” çağrısında bulundu.

Sendika tarafından yazılı yapılan açıklamada, şirketin kamuoyunu farklı başlıklarla meşgul etmeye çalıştığı belirtilerek, “Siyasileştirme, kamu vicdanı, ambargolardan bahseden şirket, ana konuya değinemiyor ve lafı dolandırmaya çalışıyor.” denildi.

Sendikanın önce işçilerden, ardından da Çalışma Bakanlığı’ndan yetki alarak iş yerinde yetkili sendika olduğu belirtilen açıklamada, “Sendika ile görüşmüyorum, sadece işçilerle görüşürüm tavrınız açık ve net bir şekilde göstermektedir ki, siz işçi ve sendika düşmanısınız.” ifadelerine yer verildi.

Üretimin devamı ve iş barışının kendileri için daha önemli olduğunun kamuoyunda açık olduğu kaydedilen açıklamada, görüşme masasını ara isteyerek terk eden tarafın şirket olduğu kaydedildi. “Çağrımız çok açık, masaya oturalım, Toplu İş Sözleşmesi imzalayalım ve bu ‘köklü’ şirket üretimine devam etsin. Masadan kaçmayın.” denilen açıklamada, işçilerin haklarının yenmediği yönündeki şirket iddialarına da yanıt verildi.

“İsterlerse işçilerin geçirdikleri iş kazaları, işten çıkarmalar ve mobingleri derleyerek bir video halinde servis ederiz. O zaman kamuoyunun takdiri hakkında daha net bir bilgiye sahip olursunuz.” denildi.

Açıklamada, “Çağrımız şu; işçiler sendikalı çalışmak ve Toplu İş Sözleşmesi istiyor. Masadan kaçmayın.” ifadeleri yinelendi. Bu bağlamda Ektam Kıbrıs LTD.’de direnişin sürdüğü ve 24 saatlik grevin devam ettiği belirtilerek, “Direne direne kazanacağız” denildi.