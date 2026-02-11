"İskele’de ekolojik yıkıma hayır!"

CTP Gençlik Örgütü, İskele’de orman arazilerinin rant uğruna yok edildiğini belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm dünyada yeşil alanların korunmasına yönelik adımlar atılırken ülkede ise yıllardır benzer uygulamaların tekrarlandığı ifade edildi. CTP Gençlik Örgütü, İskele’de Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un kiraladığı ormanlık arazide, kira sözleşmesinde ağaç kesiminin yasak olmasına ve imar planında alanın ormancılık dışındaki faaliyetlere kapalı olmasına rağmen inşaat projesine planlama onayı verildiğini söyledi.

Şehir Planlama Dairesi’nin söz konusu projeye onay verdiği, İskele Belediyesi’nin ise inşaat ruhsatı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bu süreç sonucunda 10 dönümlük orman arazisinin tahrip edildiği ve ağaçların yok edildiği kaydedildi.

CTP Gençlik Örgütü açıklamasında, “Bu kayıpta sorumluluğu bulunan tüm siyasi yetkililere, yöneticilere ve sermaye çevrelerine çağrımızdır; yitirdiğimiz ormanlar kimsenin şahsi malı değildir, yaşanabilir bir geleceğin teminatıdır” ifadelerine yer verildi.

CTP Gençlik Örgütü, ekolojik yıkımın ve iklim krizinin etkilerinin özellikle genç kuşakları tehdit ettiğini belirterek, “Doğanın talanına geçit yok” ifadelerine yer verdi.