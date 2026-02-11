"Emek sahipsiz değildir, Ektam Kıbrıs ürünlerine boykot!" 

Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının grevi 5'inci gününde devam ederken, sosyal medyada Ektam Kıbrıs'ın ürettiği ürünlere boykot kampanyası başlatıldı.

Birçok kişi sosyal medya hesabından boykot paylaşımları yaparken, sendikalardan da boykot kararına destek verildi.

KTAMS: "EKTAM ürünlerini boykot ettiğimizi kamuoyuna duyururuz"

KTAMS, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş sendikasına üye olarak iş güvencesi ve yasal hakları için örgütlenen EKTAM emekçilerini işten durdurma kararı alan EKTAM Ltd.’i kınar ve emekçilerle uzlaşı sağlanıncaya kadar EKTAM ürünlerini boykot ettiğimizi kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

EL-SEN: "Emek onurdur, emek sahipsiz değildir"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) de Ektam ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

EL-SEN'den yapılan açıklama şöyle:

"EL-SEN olarak, Ektam Kıbrıs LTD bünyesinde çalışan 39 emekçinin işten çıkarılmasını kabul etmiyoruz ve bu kararı şiddetle kınıyoruz.

Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde emekçilerin kapı önüne konulması vicdani değildir. Bu uygulama yalnızca çalışanları değil, ailelerini ve toplumsal dengeyi de doğrudan etkilemektedir.

İşten çıkarılan tüm çalışanlar görevlerine iade edilene kadar Ektam ürünü olan Pepsi ve bağlı tüm ürünleri boykot ettiğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz.

Emek onurdur, emek sahipsiz değildir."