Erdoğan-Mitsotakis 17 ay aradan sonra bugün bir araya geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, bugün öğle saatlerinde Ankara’da bir araya gelecek.

Türk-Yunan ilişkilerinin bir kez daha yumuşama sürecine girdiği bir dönemde gerçekleşecek olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamındaki görüşmeyle ilgili, ikili anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin beklentiler düşük.

Zirveyi bugün manşetten gören Yunanistan basını, ‘önemli sonuçlar beklenmediğine’ işaret ediyor.

Erdoğan ve Mitsotakis son olarak 17 ay önce, Mayıs 2024’te bir araya gelmişti.

Bugünkü bu önemli görüşmede, iki ülke arasında var olan başta karasular ve kıta sahanlığı olmak üzere, önemli bölgesel anlaşmazlıkların ele alınması bekleniyor.

Ekathimerini’de bugün Manolis Kostidis ve Vassilis Nedos imzasıyla yayınlanan analizde, Türk-Yunan ilişkilerinde süregelen güvensizlik nedeniyle, atılım umudunun sınırlı olduğu ifade edildi, görüşmede ele alınacak konular arasında azınlık hakları, vize, göç ve sınır güvenliği gibi günlük meselelerin de yer aldığına dikkat çekildi.

Nikos Konstandaras ise dün yayınlanan makalesinde, “Görüşmeden önemli sonuçlar beklemesek de, her iki liderin de ‘sakin sular’ arzusunu teyit etmeleri ve Yunanistan ile Türkiye arasında iletişim kanallarını açık tutmaları her iki tarafın da çıkarınadır” dedi.

Her iki ülkede de seçimlerin yaklaşmakta olduğuna işaret eden Konstandaras, iki liderin de ülke içinde dalgalanmalara yol açmak istemeyeceğini yazdı.

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlıkları konusunda çakışan hak iddiaları, önemli enerji rezervlerinin bulunduğuna inanılan Doğu Akdeniz’deki deniz sahaları, Ege'deki bazı adaların statüsü ve Kıbrıs gibi konularda on yıllardır süren anlaşmazlıklar yaşıyor.