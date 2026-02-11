Önce eşine, şimdi kızına

Recep DAL

Eşine ait arazi talebiyle ilgili bir dilekçeye imza attığı için İskan Komitesi Başkanlığı görevinden alınan Halis Üres’in kızına verilen kırsal kesim arsası da ortaya çıktı. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Kırsal Kesim Arsa Haksahipliği Belgesi ile sözleşme, arsa tahsis sürecinin Üresin’in komite başkanlığıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Merve Üresin adına 22 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen hak sahipliği belgesi ile 9 Eylül 2024 tarihli sözleşmede, başka üst düzey bürokratların da imzası bulunuyor. Öte yandan Akova’da verilen bahse konu kırsal kesim arsasının 2025 yılında Minareliköy’de daha değerli bir arsayla değiştirildiği öğrenildi.

İskân Komitesi mevzuatında, üyelerin çocuklarını ve yakınlarını ilgilendiren konularda karar süreçlerinde yer almamaları gerektiği açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen, söz konusu tahsis sürecinin Üresin’in görevde olduğu dönemde ilerlemiş olması dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Üresin, “Ben İskan Komitesi Başkanlığı görevini yürüttüm. Bu işlere Konut Edindirme Birimi bakıyor. Yani kızıma verilen kırsal kesim arsasıyla benim bir alakam yoktur” dedi.

Ancak İskân Komitesi’nin, kırsal kesim arsaları ve hak sahipliği süreçlerinde belirleyici bir konumda olduğu, Konut Edindirme Birimi’nin ise bu çerçevede teknik ve idari işlemleri yürüttüğü biliniyor.

Bu kapsamda, arsa tahsis sürecinin Halis Üresin’in İskân Komitesi Başkanı olduğu dönemde ilerlemiş olması, söz konusu işlemlerin makamdan tamamen bağımsız yürütülüp yürütülmediği sorusunu gündeme getiriyor.

İskan Komitesi Başkanlığı görevinden alınan Halis Üresin’le ilgili yeni skandal

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti döneminde üst düzey bürokratların karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının ardı arkası kesilmiyor…

İskan Komitesi eski Başkanı Halis Üresin ile ilgili farklı bir skandal daha gündeme geldi. Üresin’in kızı Merve Üresin’in, babasının İskan Komitesi Başkanı olduğu dönemde kırsal kesim arsası aldığı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN, Merve Üresin’e ait 22 Mayıs 2023 tarihli Kırsal Kesim Arsa Haksahipliği Belgesi ve bu konuyla ilgili sözleşmeye ulaştı. Merve Üresin’e verilen kırsal kesim arsasına ilişkin detayların yer aldığı söz konusu belgede, dönemin Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler’in imzası da bulunuyor.

Akova’da bir kırsal kesim arsasıyla ilgili olan bu bahse konu girişim kapsamında 9 Eylül 2024 tarihinde sözleşme de imzalandı. Bu sözleşmede ise Merve Üresin’in yanı sıra dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Konut Edindirme İdaresi Başkanı Kemal Yılmaz’ın imzası yer alıyor.

Öte yandan Merve Üresin’e Akova’da verilen kırsal kesim arsasının konumunun 2025 yılında değiştirildiği ve Minareliköy’de yine aynı kapsamda olan daha değerli bir arsanın kendisine verildiği öğrenildi.

Halis Üresin, kızının kırsal kesim arsası sahibi olduğu bu süreçte, Kırsal Kesim Arsa Haksahipliği Belgesi’nin verildiği tarih hariç diğer bütün süreçlerde İskan Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

İskan Komitesi eski Başkanı Halis Üresin:

“Kızıma verilen kırsal kesim arsasıyla benim bir alakam yok”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Üresin, “Ben İskan Komitesi Başkanlığı görevini yürüttüm. Bu işlere Konut Edindirme Birimi bakıyor. Yani kızıma verilen kırsal kesim arsasıyla benim bir alakam yoktur” ifadelerini kullandı.

Üresin, kızının aldığı arsanın, tamamen yasal bir hak olduğunu öne sürerek, “Birçok insan o dönemde kırsal kesim arsası sahibi oldu” diye konuştu.

Halis Üresin, usulsüzlük iddiaları arasında görevden alınmıştı

Hatırlanacağı üzere Halis Üresin, Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınmıştı. Görevden alınma kararı, 30 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Üresin, İskân Komitesi Çalışma Usul ve Esaslar Tüzüğü’ndeki maddeye, yani “komite üyelerinin eşlerini, çocuklarını ve yakınlarını ilgilendiren konularda toplantıya katılamayacaklarını ve oy kullanamayacaklarını” açıkça hükme bağlayan maddeye rağmen eşine ait bir dilekçe konusunda toplantıya katılmış ve dilekçede yer alan bir arazi isteğinin altına diğer üyelerle birlikte imza atmıştı. Üresin’in bu usulsüzlük dolayısıyla görevden alındığı düşünülüyordu.