“Haklı mücadelelerinin yanındayız”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), EKTAM çalışanlarının insanca çalışma koşulları, güvenceli istihdam ve sendikal hakların tanınması talebiyle sürdürdüğü grev ve direnişe destek verdiğini açıkladı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, EKTAM emekçilerinin yürüttüğü mücadelenin yakından takip edildiği belirtilerek, “Haklı mücadeleleriyle dayanışma içinde olduğumuzun altını çiziyoruz” denildi. Açıklamada, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkının demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulandı; bu hakların görmezden gelinmesinin ya da baskı altına alınmasının yalnızca ilgili işyerini değil, tüm çalışma yaşamını ve toplumsal adalet duygusunu zedelediği ifade edildi.

Kamu sağlık alanında görev yapan hekimler olarak emeğin değersizleştirilmesinin ve güvencesizliğin yaygınlaşmasının toplum sağlığını da doğrudan tehdit ettiğine dikkat çeken TIP-İŞ, EKTAM çalışanlarının mücadelesinin yalnızca kendi haklarıyla sınırlı olmadığını, çalışma yaşamında adalet ve saygınlık talebini yükselten ortak bir sendikal mücadelenin parçası olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, örgütlü emeğin dayanışmasının büyütülmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği belirtildi. TIP-İŞ, yetkilileri emekçilerin meşru taleplerini dikkate almaya, sendikal haklara saygı göstermeye ve çalışma barışını sağlayacak adımları gecikmeksizin atmaya çağırdı.

Sendika, Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nda örgütlenen EKTAM emekçilerinin yanında olduklarını ve hak temelli, örgütlü mücadelenin güçlenmesi için dayanışmayı sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.