Uluçay: Alım gücünün artırılması ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun, güncel konuşmalarla gündemdeki konuların tartışıldığı bugünkü toplantısı tamamlandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’deki aylık enflasyon verilerini karşılaştıran Uluçay, aylık enflasyonun Türkiye’de reel sektör üzerinde de şok etkisi yaratığını kaydetti.

KKTC’deki enflasyon oranlarına da değinen Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ticaret hacminin ithalata dayalı olarak rekor seviyelere ulaştığını belirterek, söz konusu rakamların ada ekonomisinin ithalata bağımlı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yarın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gerçekleştireceği görüşmenin önemine işaret eden Uluçay, hem Kuzey’de hem de Güney’de görev yapan idareciler arasında karşılıklı bir çalışma yürütülmesi gerektiğinin gözlemlendiğini kaydetti.

Çarşıdaki fiyat farklılıklarının tartışılmaya devam ettiğini dile getiren Uluçay, adanın güvenliği ve geleceği açısından alım gücünün artırılmasının ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ülkede seçim tarihinin netleşeceği bir sürece girildiğini dile getiren Uluçay, seçimin tüm sorunları çözmeyeceğini ancak son yıllarda yoğun tartışmalara neden olan “yolsuzluk” iddialarına yönelik yapılması gereken çalışmaların önünü açmak amacıyla seçime gidilmesinin gerekli olduğunu belirtti.