Erhürman New York’ta, Kıbrıs sorununa ilişkin görüş ve beklentilerini Guterres’e aktaracak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.
Kuzey Kıbrıs saati ile saat 19:15’te başlayacak görüşmede, Kıbrıs sorununun yanı sıra, bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana görüşmeye ilişkin olarak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Erhürman’ın Kıbrıs sorununa ilişkin görüş ve beklentilerini Guterres’le paylaşacağını söylemişti.
Erhürman’ın New York temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam 20.30 sıralarında adaya dönmesi ve Ercan Havalimanı’nda bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
