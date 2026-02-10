Baf belediyesinin tüm faaliyetleri mercek altına alınıyor

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un hakkında yürütülen cezai soruşturma yüzünden açığa alınmasının ardından, Baf belediyesinin tüm faaliyetleri mercek altına alınacak.

Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde Baf belediyesi makamlarının, belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının ardından Sayıştay Başkanı Andreas Papakonstantinu’yla temasa geçerek, yaklaşık on yıldır kamuoyunda tartışılan ve belediyenin faaliyetlerini ilgilendiren her şeyi incelemesini istediklerini yazdı.

Gazete, Sayıştay Başkanının konuyu değerlendirmesini istediklerini Sayıştay Başkanının da “evet, Baf belediyesiyle ilgili konu bizi ciddi şekilde ilgilendiriyor ve bununla ilgileneceğiz” dediğini aktardı.

Gazete, Baf belediyesinin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak mercek altına alınması beklenen konular arasında Kıbrıs Türk taşınmazları, finansal yönetim, kentsel planlama konuları, sözleşmeler, kamu işleri ve genel olarak önemli kararların bulunduğunu kaydetti.

Haberde polisin Fedonos aleyhindeki suçlamalarla ilgili araştırmalarının, iki ayrı cephede ifadeler alınmasıyla sürdüğü de belirtildi.