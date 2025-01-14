Ya geri çekilecek ya da süresiz greve gidilecek

Serap ŞAHİN

UBP - YDP - DP Hükümeti, sendikaların süresiz grev yapmalarına neden olan; "hayat pahalılığı ödeneği hesaplamasından 'konsolide' ifadesinin çıkarılması" yönündeki yasa tasarısını bir kez daha görüşmek üzere bugün saat 10:30’da Meclis'te toplanıyor.

UBP Meclis grubu ve hükümete destek veren vekillerin katılacağı toplantıda, tasarının geri çekilip çekilmeyeceğine ilişkin son kararın verilmesi bekleniyor.

Öte yandan bugün toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda, ana muhalefet CTP'nin, konuyu Meclis gündemine taşıması da bekleniyor.

Sendikaların mücadelesi sonucu tekrardan görüşülmesi kararlaştırılan tasarı ile ilgili hükümet ortakları, önceki Cuma da toplanmış ancak bir karar üretememişti.

32 sendika, söz konusu tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlaması halinde süresiz grev ve sivil itaatsizlik gibi eylemlere başvuracaklarını açıklamıştı. Tarihi bütçe açığını kapatmanın yollarını arayan Hükümet, vergi arttırımı ya da emekçinin maaşı üzerinden kesintiler gibi yollara başvurmayı deniyor...