Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü

Çevrimiçi mesajlaşma ve haberleşme platformu Whatsapp'ta yaşanan erişim sorunu çözüldü.

Yaşanan sorunla birlikte kullanıcıların sosyal medyada yaptığı paylaşımların iletilmediğini görülürmüş, ülkedeki telefon operatörlerinden Telsim, sıkıntının uygulamada olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Telsim, abonelerine gönderdiği mesajda; “Değerli müşterimiz, Whatsapp uygulama kaynaklı sorun yaşanmaktadır. Hattınızla ilgili bir sorun bulunmamaktadır. İyi günler dileriz.” ifadelerine yer vermişti.

Uygulamada yaşanan sorun nedeniyle hem cep telefonlarında hem de Whatsapp Web gibi bilgisayar üzerindeki platformda kişiler arası yazışmaların sağlanamadığı dikkat çekmişti.