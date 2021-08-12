West Notifier ile kredi kartı harcamalarına taksitlendirme

Creditwest Bank’ın bir çok bankacılık işlemini hızlı ve pratik olarak yapmayı sağlayan mobil uygulaması West Notifier’a yeni bir özellik eklendi. West Notifier’ın kolay, hızlı ve pratik kullanımı sayesinde taksitlendirme işlemleri tek tıkla yapılabiliyor.

West Notifier üzerinden, Cardplus ile yapılan peşin alışverişlerde taksit yapabilme imkanı artık mümkün. West Notifier’a gelen bu yeni özellik sayesinde Creditwest Bank müşterileri dönem içi alışverişlerini 24 aya kadar taksitlendirebiliyor, taksitlerini takip edebiliyor.

KOMUT: MÜŞTERİ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMALARIMIZI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Creditwest Bank Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetmeni Şerife Komut yaptığı açıklamada, Creditwest Bank’ın tüm dijital hizmetlerini müşterilerinin talepleri doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini ve önceliklerinin müşteri memnuniyetini sağlamak olduğunu belirtti. Komut, Digital Bankacılık hizmetlerinin tüm dünyada ve ülkemizde sürekli geliştiğini, Creditwest Bank müşterilerinin tüm bankacılık işlemlerini güvenli, kolay ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi için yenilikleri takip ettiklerini açıkladı.

WEST NOTIFIER UYGULAMASI HIZLI, PRATİK VE GÜVENLİ HİZMET SUNUYOR

West Notifier uygulaması, Creditwest Bank müşteri portföyüne uygun olarak Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 dilde hizmet veriyor. Yeni güncellenen taksitlendirme özelliği yanı sıra West Notifier sayesinde hesap bakiyenizi görüntüleyebilir, anında fatura ödeyebilir, vadeli hesaplarınızın vade günü geldiğinde, bildirim alabilir ve yatırım yapabilir, hesap ekstrenizi kolayca görüntüleyebilirsiniz ayrıca hesaplarınız arası hızlıca ve kolayca para transferinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KUR ALARMI ÖZELLİĞİ, KUR ALIM SATIMI YAPAN MÜŞTERİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Kurların sıkça hareketli olduğu bu dönemde West Notifier Döviz Kur Alarmı sayesinde kur dilediğiniz seviyeye geldiği zaman bildirim alabilir, döviz alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir, güncel mevduat faiz oranlarını tek tıkla öğrenebilir, kredi kartınızın kayıp veya çalıntı durumunda hemen uygulama üzerinden bildirimini yapabilir, kartınızı kullanıma açıp kapayabilir, kredilerinizi takip edebilir, ödeme planına tek tıkla erişebilir, taksit günü geldiğinde ödemeniz ile ilgili bildirim alarak ödeme işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.