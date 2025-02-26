Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Özyalçın Construction işbirliğiyle restorasyonu tamamlanan Villa Latomia'nın açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Girne'de bulunan ve 1933 yılında inşa edilen Villa Latomia, 1975-2010 yılları arasında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet vermiş, 2022 yılına kadar ise atıl kalmıştı. İş insanı Yağmur Özyalçın ile 2022 yılının Ekim ayında imzalanan protokol çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Villa Latomia, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

Açılış törenine; Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı.