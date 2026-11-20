EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Hasan Taçoy’un sendikaya yönelik “sendikal saltanat” söylemine tepki göstererek, Taçoy’un enerji yönetiminde görev aldığı dönemlerde KIB-TEK’e yönelik yatırım vaatlerini yerine getirmediğini belirtti.

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Hasan Taçoy’un sendikayı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Peksever, Taçoy’a enerji politikaları üzerinden sendikayı eleştirmeden önce, geçmişte KIB-TEK için verdiği sözlerin ve hayata geçirmediği yatırımların hesabını halka vermesi çağrısında bulundu.

2019 yılında EL-SEN ile protokol imzalayan Taçoy’un, KIB-TEK’in üretim kapasitesini artıracak yatırımlar yapılacağı yönünde taahhütlerde bulunduğunu hatırlatan Peksever, 60 megavatlık santral yatırımı için ihaleye çıkılacağı ve şartnamenin hazırlandığı yönündeki açıklamaları anımsattı.

Taçoy’un 2020 yılını yatırım yılı ilan ettiğini, enterkonnekte sistemden güneş enerjisine, yeni üretim kapasitesinden elektrik maliyetlerinin düşürülmesine kadar çeşitli vaatlerde bulunduğunu belirten Peksever, “Peki bu vaatlerin hangisini gerçekleştirdiniz?” diye sordu.

KIB-TEK’in kendi üretim kapasitesini güçlendirecek yatırımların hayata geçirilmediğini savunan Peksever, enerji yönetiminde söz sahibi olanların vaatleriyle ülkenin bugünkü enerji tablosu arasındaki farkın ortada olduğunu kaydetti.

siyasi tutumunu da eleştirdi

Peksever, Taçoy’un siyasi tutumundaki değişime de dikkat çekerek, uzun süre kendi parti başkanına ve Başbakan’a karşı eleştirel bir tutum sergileyen Taçoy’un, hükümetin son döneminde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine getirilmesinin ve kamuoyunda tartışılan arazi meselesinin ardından bugün Başbakan ve AKSA’nın politikalarını savunan bir çizgiye geldiğini ileri sürdü.

Seçim yasaklarına bir gün kala Bakanlar Kurulu kararıyla AKSA'ya yeni kapasite imtiyazları tanındığını belirten Peksever, ülkenin enerji geleceğini, KIB-TEK'in bağımsızlığını ve halkın üstleneceği maliyetleri sorgulayanların “sendikal saltanat” söylemiyle hedef alınmasını eleştirdi.

Peksever, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“EL-SEN'in mücadelesi makam, koltuk ya da saltanat mücadelesi değildir. Bu mücadele ülkenin enerji bağımsızlığı, KIB-TEK'in geleceği, kamu yararı ve gelecek nesillerin ekonomik olarak ipotek altına alınmaması mücadelesidir.”

6 Aralık'ta yapılacak seçim öncesinde halkın yalnızca bugünkü söylemleri değil, geçmişte verilen sözleri, imzalanan protokolleri, yapılmayan yatırımları ve alınan siyasi kararları da değerlendirmesi gerektiğini belirten Peksever, Taçoy'a yönelik çağrısını şöyle tamamladı:

“Sayın Taçoy, memleketin ışığı üzerinden sendikaya söz söylemeden önce, yıllarca elinizde bulunan siyasi yetkiyle KIB-TEK'e kazandırmadığınız yatırımların ve gerçekleştirmediğiniz vaatlerin hesabını halka verin! Çünkü memleketin ışığı, siyasi nutuklarla değil, icraatla yanar!”