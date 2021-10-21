Videoyla ilgili tutuklama

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınlanan cinsel içerikli bir video ile ilgili Ersan Saner'in şikayetçi olması üzerine videoda yer alan P.G. bu akşam 21.00 sıralarında Yenibogaziçi köyünde tespit edilerek polis ekipleri tarafından tutuklandı.

PG'nin aleyhindeki "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçlaması ile yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.