Video haber: Elçi "söyle, söyle" dedi, vatandaş da söyledi

Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarına yönelik söylemleri ve gerçekleştirdiği köy ziyaretlerindeki girişimleriyle gündeme gelen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Pazar günü Yiğitler köyüne gitti, köy kahvesinden dikkat çeken bir video paylaştı…

Görüntülerde, Feyzioğlu’nun “söyle, söyle” diyerek teşvik ettiği vatandaşların Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler düzdüğü ve “(Türkiye’den) o elektrik gelsin da o elektrik kurumundan (KIB-TEK) belki kurtuluruz” dedikleri duyuluyor.

Feyzioğlu’nun ise bu temenniye yanıt olarak “güldüğü” duyuluyor.

Söz konusu diyalog, şu şekilde gerçekleşiyor:

Vatandaş: “Helal olsun Erdoğan’a şu Anamur’daki su benim tepede, hayvanların önünde akar.

Elçi Feyzioğlu: “Söyle, söyle”

Vatandaş: “Anamur suyu benim mandıramda akıyor. Anamur suyu…"

Elçi Feyzioğlu: "Asrın Projesi… Şimdi bir de elektriği getireceğiz inşallah”

Vatandaş: "Bir da elektriği getirirse bize, aman aman…"

Vatandaş: "O elektrik bir gelsin de o elektrik kurumundan belki kurtuluruz"

(Elçi Feyzioğlu gülüyor)

Vatandaş: "(Tayyip Erdoğan) eli öpülecek adam. Ölmeden rast geleyim da öpeyim elini."

Feyzioğlu’nun köy ziyaretleri, daha önce de Türkiye’deki 14 Mayıs seçimleri sürecinde “Meclis Başkanı Zorlu Töre ile birlikte AKP propagandası yapmaları” üzerine gündeme gelmişti.

Yaşananlar üzerine muhalefet milletvekilleri tarafından Mecliste sorgulanan Zorlu Töre, “yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini” söylemiş, “Kabahat işlediğimi düşünmüyorum” demişti.

Olay, Türkiye’deki diğer siyasi partilerin de tepkisini çekmiş, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde “Feyzioğlu ile çalışmayacaklarını, görevden alacaklarını” söylemişti.

Feyzioğlu’nun gündeme geldiği bir diğer konu ise Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamaları olmuştu.

Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini, bu konuda çalışma “başlattıklarını” açıklamıştı.