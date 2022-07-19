Video çektiği sırada düşerek, ağır yaralandı

İskele’de dün saat 22.30 sıralarında bir barda müşteri olarak bulunan 43 yaşındaki Abbas Nıaghıha sandalye üzerinde cep telefonu ile video çektiği sırada dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu başını yere çarparak, ağır şekilde yaralandı.

Abbas Nıaghıha, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Lisa Nyasha Tawonezvı’nin kan ve doku örnekleri alındı

Girne’de hayatını kaybeden 29 yaşındaki Lisa Nyasha Tawonezvı’nin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz’da kaldığı ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitiren Lisa Nyasha Tawonezvı’nin otopsisi yapıldı.

Ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınan Tawonezvı’nin, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.